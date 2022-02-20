Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada - Haberler
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Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 ELP 012 plakalı otomobil seyir halinde iken takla atarak ters dönmüştü. Olayın ardından otomobilin içerisinden çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Lüks otomobilin kaza anı kamerada

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber vermiş ve otomobili takla attığı yerden kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde süratli şekilde ilerleyen otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla atıyor. - İSTANBUL

Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zekeriyaköy, Otomobil, Sarıyer, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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