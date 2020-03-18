Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden aşağıya uçtu: 2 yaralı
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Sarıyer, 3. Sayfa

Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden aşağıya uçtu: 2 yaralı

Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden aşağıya uçtu: 2 yaralı Zekeriyaköy'de lüks otomobil yaklaşık 15 metreden site bahçesine uçtu Yan yatan aracı görenler şoke oldu Zekeriyaköy'de seyir halinde olan lüks otomobil, kadın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri...

18.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:55
Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden aşağıya uçtu: 2 yaralı

Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden aşağıya uçtu: 2 yaralı

Zekeriyaköy'de lüks otomobil yaklaşık 15 metreden site bahçesine uçtu

Yan yatan aracı görenler şoke oldu

İSTANBUL - Zekeriyaköy'de seyir halinde olan lüks otomobil, kadın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırarak yaklaşık 15 metreden sitenin bahçesine uçtu. Yan yatan araçtaki sürücü ve eşi yaralanırken, otomobili gören vatandaşlar ise şoke oldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy'de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde seyir halinde olan lüks otomobilin sürücüsü Hatice Y., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerleri kırarak aştıktan sonra yaklaşık 15 metreden bahçeye uçtu. Kaza sonucu yan yatan otomobilin içerisindeki sürücü ve eşi Cengiz Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ve eşini ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri de bariyerlerin kırıldığı bölüme güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan bahçede yan yatan cipi gören vatandaşlar da bir süre şaşkınlık yaşadı. Cipin fotoğrafını çeken bir kadın ardından ayrıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DCC-YEŞ- ÖY-

Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden aşağıya uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Sarıyer'de lüks otomobil 15 metreden aşağıya uçtu: 2 yaralı

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