Sarıyer'de küçük çocuğun ayağı darbukaya sıkıştı

SARIYER'de 3,5 yaşındaki Neşet Ayaz Erkartal'ın ayağı darbukaya sıkıştı. Annesi Sumru Erkartal kendi çabasıyla darbukayı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin sıkışan darbukayı çıkarma çalışmalarını sakinlikle izleyen küçük Neşet'in o anları kameraya yansıdı.

Sarıyer'de oyun oynarken ayağını darbukaya sıkıştıran 3,5 yaşındaki Neşet Ayaz Erkartal'ın yardımına Sarıyer itfaiyesi yetişti. İtfaiye ekiplerinin ayağını sıkıştığı yerden çıkarma çalışmalarını sakin bir şekilde izleyen küçük Neşet'in o anları kameraya yansıdı. Annesi Sumru Erkartal oğlunun daha önce de bu tür yaramazlıkları olduğunu söyleyerek, "Ben çamaşır asmak için dışarı çıktım. Darbukasını istedi, ben oyun oynamak için istiyor sanıp verdim. İçeri girdiğimde darbuka elinde değil, ayağındaydı. Ev terliği ile geziyor sandım ama meğer ayağında darbuka ile yürüyormuş. Nasıl yaptı, nasıl ayağını soktu anlamadım. Ben 15-20 dakika uğraştım ama sonra korktum zarar veririm diye. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da sağ olsun gelip çıkardılar. Daha önce de böyle olayları olmuştu, televizyonu kırdı oyun oynarken. Ayaz'ın bu tür yaramazlıkları var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı