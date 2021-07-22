Sarıyer'de kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Sarıyer'de kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sarıyer'de kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sarıyer'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İstanbul Sarıyer'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Atlı jandarma ekibi sahil şeridi boyunca denetim yaparken, cankurtaranlar da yaptıkları anonslarla vatandaşlara denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu söyledi.

Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı'nın 3. günü Sarıyer'deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Bayram tatilini Gümüşdere plajına gelerek değerlendirmek isteyen Muhammet Yavaş, "Dalgalar çok yüksek denize girmek yasak, görüyorsun halimizi döneceğiz o yüzden" dedi.

Ailesiyle plaja gelen Nuran Karanfil ise, "Bayram için gelmiştik eşimin bir hafta izni vardı onun için geldik. Maalesef olmadı, giremedik dalgadan dolayı bekliyoruz. Birazdan geçecek dediler ama bakalım, yoksa geri döneceğiz" diye konuştu.

Plajın Cankurtaranı Samet Alpaslan ise, "Bugün rüzgar baya sert, 30 kilometreleri kadar buluyor. Pazar gününe kadar hava böyle devam edecek. O yüzden denize insanlarımızı sokamıyoruz. İnsanlarımızdan emniyet bekliyoruz, havalar güzel olunca zaten hiçbir risk yok" dedi. - İSTANBUL

Sarıyer'de kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sarıyer'de kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sarıyer'de kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sarıyer'de kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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