Son dakika! SARIYER'DE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Son dakika haberler... SARIYER'de köpeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet S. serbest bırakıldı.

SARIYER'de köpeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet S. serbest bırakıldı.

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince gözaltına alınan 77 yaşındaki Mehmet S. ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Mehmet S. savcılıkta verdiği ifadesinde ölü olarak bulunan köpeğin 10 yıldır kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Mehmet S., köpeği ölü olarak bulduğunu ve yaşlı olduğu için taşıyamadığını bu nedenle de iple aracına bağlayarak mezarlığa götürmek istediğini iddia etti. Mehmet S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı