Son dakika! SARIYER'DE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! SARIYER'DE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Son dakika! SARIYER'DE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SARIYER'de köpeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet S. serbest bırakıldı.

SARIYER'de köpeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet S. serbest bırakıldı.

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince gözaltına alınan 77 yaşındaki Mehmet S. ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Mehmet S. savcılıkta verdiği ifadesinde ölü olarak bulunan köpeğin 10 yıldır kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Mehmet S., köpeği ölü olarak bulduğunu ve yaşlı olduğu için taşıyamadığını bu nedenle de iple aracına bağlayarak mezarlığa götürmek istediğini iddia etti. Mehmet S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! SARIYER'DE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 14:09:27. #1.15#

title