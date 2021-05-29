Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı

Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı Sarıyer'de ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi kıyıdaki kayalıklarda mahsur kaldı.

Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Sarıyer'de ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi kıyıdaki kayalıklarda mahsur kaldı. Yardım bekleyen iki kişiyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı.

Sarıyer'de ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, geri dönüş yapamayınca sahil şeridinde bulunan kayalıklarda mahsur kaldı. Yardım bekleyen iki vatandaş Kıyı Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Ekiplerin Kilyos'ta gerçekleştirdiği kurtarma çalışması kameralara yansıdı.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili,

"Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye-1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" açıklaması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan