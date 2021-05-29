Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye-1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.
Kurtarılan iki kadının gezintiye çıktıkları ormanlık yoldan geri dönemedikleri, mahsur kaldıkları kayalıklardan inmek için yardım istedikleri öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan