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SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

Sarıyer'de kar yağışı başladı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer'de kar yağışı başladı. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Sarıyer'de ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı.

Görüntü dökümü:

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-Kar yağışı

-Karla kaplanan yollar araçlar

-İlerlemeye çalışan araçlar

-Kartopu oynayanlar

-Röportajlar

-Genel ve detaylar


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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