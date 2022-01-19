SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de 2 katı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer'de 2 katı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çiçek Çıkmazı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevre sakinlerinde korkuya neden olan yangına çok başta İstinye itfaiyesi olmak üzere, Sarıyer, Seyrantepe ve Beşiktaş'tan ekipler müdahale etti. Alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Çevre sakini Behlül Koca, Nereden başladığını tam bilmiyoruz. Yan taraftaki binadan mı sıçradı, yoksa elektrik kontağından mı çıktı anlayamadık. Binada 4 daire var, ama yangın çatıda başladı. Evlerde herhangi bir sorun yok dedi.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

SARIYER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sarıyer, Yangın, Güncel, Haber

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