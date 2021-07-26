Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü

Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.

Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.

Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta tek katlı kullanılmayan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan diğer gecekonduya ve yakındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında oğlu ile birlikte gecekonduda bulunan ve hafif yaralanan Ali Sami Özkan'a olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edilirken, polis ekipleri de yangın mahallinde güvenlik tedbirleri aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan