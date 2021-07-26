Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü

Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.

Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.

Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta tek katlı kullanılmayan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan diğer gecekonduya ve yakındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında oğlu ile birlikte gecekonduda bulunan ve hafif yaralanan Ali Sami Özkan'a olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edilirken, polis ekipleri de yangın mahallinde güvenlik tedbirleri aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Son dakika haberi: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, Başbakanı görevden aldı, Meclisin yetkilerini dondurdu
Son dakika haberi: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, Başbakanı görevden aldı, Meclisin yetkilerini dondurdu
Annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin aldı
Annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin aldı
Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 07:26:27. #1.15#

title