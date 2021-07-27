Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Sarıyer'de bir evde çıkan tartışmada, bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Sarıyer'de bir evde çıkan tartışmada, bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Serhatter Sokak'taki bir binadaki evde, Özer Ağaoğlu (46) ile Fatma Keke (53) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Fatma Keke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Özer Ağaoğlu'nu olay yeri yakınlarındaki bir binanın bodrumunda yakaladı.

Olay yeri incelemesinin ardından Fatma Keke'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan