Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Sarıyer'de bir evde çıkan tartışmada, bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Sarıyer'de bir evde çıkan tartışmada, bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Serhatter Sokak'taki bir binadaki evde, Özer Ağaoğlu (46) ile Fatma Keke (53) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Fatma Keke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Özer Ağaoğlu'nu olay yeri yakınlarındaki bir binanın bodrumunda yakaladı.

Olay yeri incelemesinin ardından Fatma Keke'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
'Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri' diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Hakan Reçber Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 08:46:43. #1.14#

title