Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
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Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu 70 metreden aşağı uçan aracın içerisindeki gencin kurtarılma anları kamerada Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak halat yardımı ile yukarıya çıkartıldı Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü otomobiliyle dönüş yapacağı...

Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

70 metreden aşağı uçan aracın içerisindeki gencin kurtarılma anları kamerada

Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak halat yardımı ile yukarıya çıkartıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü otomobiliyle dönüş yapacağı sırada yaklaşık 70 metreden aşağıya uçtu. Ters dönen otomobildeki sıkışıp mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Halat yardımı ile yukarıya çıkartılan gencin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında Sarıyer Garipçe Fehim sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Emre Kurban otomobille "U" dönüş yapmak istedi. Dönüşü alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 70 metreden aşağıya uçtu. Taklalar atan araç deniz kıyısına yakın bir mesafede ters dönerek durabildi. Olay sonrası sürücü aracın içerisinde mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün yanına inerek kurtarma çalışmalarına başladı.

70 metreden aşağıya uçtu

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sürücü ekipler tarafından kurtarılarak sedyeyle konuldu. Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla yaralı sürücü halat yardımıyla yola çıkartıldı. Ambulansa konulan genç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci kurtarma anları ise kameralara yansıdı. Olayın ardından jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kayalıklarda kalan araç ise drone ile havadan görüntülendi.

Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu
Sarıyer'de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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