Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı
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Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Güncel

- Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Sarıyer Gümüşdere Plaj Yolunda üç gün önce aşırı yağış nedeniyle çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı.

- Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Sarıyer Gümüşdere Plaj Yolunda üç gün önce aşırı yağış nedeniyle çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı.

Sarıyer'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taşmış, taşkında Gümüşdere Mahallesi, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesi'nin girişinde bulunan köprü, sel sularına dayanamayarak çökmüştü. Yıkılan köprünün onarım çalışmalarına başlandı.

İSKİ çalışanı Muhsin İpek, "Aşırı yağışlarda yıkıldı. Zaten köprü temelleri eski olduğu için aşırı sel onu yontmuş. Su yontulacak temellerini yıktı. Burada 3 tane kiriş vardı. Onlar da yıkılınca biz de tedbir amaçlı yıktık. Biz de yenileyip güzel bir menfez yapıcağız" dedi.

Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı
Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı
Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı
Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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Sarıyer'de çöken köprünün onarım çalışmalarına başlandı - Haberler
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