Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
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Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTIYılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'de, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve durdurulduğu polis kontrol noktasındaki ekiplere başkasının ehliyetini gösteren sürücü, ekipleri kandıramayınca...

SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'de, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve durdurulduğu polis kontrol noktasındaki ekiplere başkasının ehliyetini gösteren sürücü, ekipleri kandıramayınca yaya olarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü polise zor anlar yaşattı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Maslak, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Vedat G.'nin kullandığı 34 AFM 01 plakalı otomobil, denetimin yapıldığı polis kontrol noktasında durduruldu. Vedat G. evrak kontrolü yapan polise başkasına ait sürücü belgesi verdi. Polislerin, ehliyetin kendisine ait olmadığını anladıklarını fark eden Vedat G. otomobilden inip yaya olarak kaçtı. Arkasından koşan polislerle yaşadığı kovalamaca sonucu Vedat G. yakalandı. Kendisini yakalayan polislere uzun süre direnen Vedat G. "Nefes alamıyorum, su verin" diye bağırdı. Bu sırada Vedat G.'nin kardeşi olduğu öğrenilen kişi, yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye çalışırken, polislerle tartıştı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Vedat G. ve kardeşi ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Yapılan arşiv taramasında, Vedat G.'nin yoklama kaçağı olduğu ve kasten yaralamaktan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Vedat G.'nin alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan testi sonucunda ortaya çıkacak.

Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI
Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... SARIYER'DE BAŞKASININ EHLİYETİYLE YAKALANAN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haberler
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