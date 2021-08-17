SARIYER'DE ATV İLE SOKAK KÖPEĞİNİ EZMEYE ÇALIŞTILAR
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SARIYER'DE ATV İLE SOKAK KÖPEĞİNİ EZMEYE ÇALIŞTILAR

SARIYER'DE ATV İLE SOKAK KÖPEĞİNİ EZMEYE ÇALIŞTILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de ATV'nin arkasına bindirdiği iki kadınla gezen kişi, kendilerine havlayan köpeği geri gelerek ezmeye çalıştı.

SARIYER'de ATV'nin arkasına bindirdiği iki kadınla gezen kişi, kendilerine havlayan köpeği geri gelerek ezmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçen çarşamba saat 23.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Arazi aracı ATV ile caddede giden kişiye yol kenarında yatan köpek havladı. ATV'dekiler bunun üzerine sürücü, geri geri gelerek köpeği ezmeye çalıştı. Köpek, ATV aracından kaçarak kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

İş yerinin önündeki sokak köpeklerini besleyen Batuhan Yel, "Kırk, elli yaşlarında biri arkasında iki tane kadın almış buradan geçiyorlar. Köpeğin üstünden geçmeye kalkıyor. Hayvan kaçıyor, sonra havlayarak onları kovalıyor. Geri geri gelerek hayvanı ezmeye kalkıyor. Tekrar hayvan kaçıyor. Allah'tan hiçbir cana zarar vermeden gidiyor. 20 yaşında çocuk olsa bir nebze anlayabilirim. Gençlik ateşidir bir şeydir ama 40-50 yaşlarında bir adam. Belli ki alkollü, bizim kimsenin alkol almasına söyleyecek sözümüz yok ama alkol alıp gelip burada bir hayvana zarar vermeye kalkmak kabul edilebilecek bir şey değil. İnşallah bulunurlar" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------------------ATV ile köpeği kovalayan sürücü-Bir yıl önce aynı noktada başka köpeğin ezildiği anlar-Hayvan sever Batuhan Yel ile röportaj-Olayların yaşandığı yer-Genel ve detaylar 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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