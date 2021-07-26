Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü

Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

SARIYER'de baba ve oğulun yaşadığı gecekondu alev alev yandı.

SARIYER'de baba ve oğulun yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Alevler yan taraftaki boş bir gecekonduya da sıçradı. İki gecekondunun küle döndüğü yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm gecekonduyu saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Ancak, gecekondular yanarak küle döndü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi. Yangın çıkan gecekonduda yaşayan baba ve oğlu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

KUNDAKLAMA İDDİASIÖte yandan, gecekondu yangınının kundaklamadan çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü
Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü
Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü
Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü
Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü
Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural

Son dakika haberi: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, Başbakanı görevden aldı, Meclisin yetkilerini dondurdu
Son dakika haberi: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, Başbakanı görevden aldı, Meclisin yetkilerini dondurdu
Son dakika haberi... Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, Başbakanı görevden aldı, meclisin yetkilerini dondurdu
Son dakika haberi... Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, Başbakanı görevden aldı, meclisin yetkilerini dondurdu
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Seren Serengil Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 07:01:02. #1.14#

title