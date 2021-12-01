Sarıyer Belediye Başkanı, öğrencilerle yeniden buluştu

SARIYER, İSTANBUL (Bültenler) - Geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Gününde ilçedeki okulları ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, öğrencilere ilerleyen günlerde yeniden buluşmak için söz vermişti. Bugün Mustafa Kemal Anadolu ve İstinye Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ve öğretmenlerin okulla ilgili taleplerini dinleyip düzenli olarak toplantıların yapılacağını dile getiren Başkan Genç, "Okulun eksiklerini düşündüğünüzden daha erken bitireceğiz" dedi.

Sarıyer'de katılımcı, paylaşımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı benimseyen Başkan Şükrü Genç, eksikliklerin tespiti ve giderilmesi için birim müdürleriyle birlikte ilçedeki okulları ziyaret ediyor. Yapılan görüşmelerin çalıştaylarla düzenli olarak devam ettirileceğinin altını çizen Başkan Genç'in görüştüğü okul müdürleri ise İstinye Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Tüter ve Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Kahraman oldu. Burada çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şükrü Genç, yetkililerle birlikte eksiklikleri tespit etti. Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) ile okullardaki fiziki ve akademik koşulların iyileştirilmesi için ilk görüşmelerin yapıldığı toplantının ardından harekete geçmek için önümüzdeki hafta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek olan paydaşlar, belirlenen eksikler için müdahalelere başlayacak. Yapılacak olan bu çalıştayda okul müdürlerinden, öğretmenlere, öğrencilerden güvenli görevlilerine ve okul aile birliğine kadar herkesin fikirleri, talepleri ayrıntılarla dinlenecek. Bu okulların ilki ise İstinye Anadolu Lisesi olacak. Tüm bu çalışmaları önceliklerine göre kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirmek üzere yola çıkan ekip, önceliği okulda öğrenci güvenliğini tehlikeye sokacak alanların ve temel ihtiyaç alanlarının acilen iyileştirilmesi olarak belirledi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY EĞİTİM VE ÇOCUKLAR"

"Amacımız sizlere destek vermek. Ne kadar sağlam adımlarla ve doğru tespitlerle ilerlersek o kadar iyi olur. En önemli şey eğitim ve çocuklar" diyen Başkan Genç, "Okulların eksiklerini ve yapılması gerekenleri bizzat yerinde inceledik. Velilerin, öğretmenlerin ve okul aile birliklerinin belediyenin en büyük paydaşları olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

PEKİ, OKULLARIN TALEPLERİ NELER?

Fiziki yapının iyileştirilmesi, akademik ihtiyaçlar ve projeler üzerine konuşulan toplantıda okullardan gelen talepler arasında ise şu başlıklar dikkat çekti: Yangın merdivenlerinin yenilenmesi, bina çatısının onarılması, öğrenci ve öğretmen lavabolarının yenilenmesi, kombi ve doğalgaz sisteminin bakımının yapılması, derslik, kapı ve pencerelerin yenilenmesi.

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