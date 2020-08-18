Sarıoğlu, emeklinin sorunlarını yineledi Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklinin sorunlarını yineledi.

Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklinin sorunlarını yineledi.

Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilerin sorunlarını aktararak yineledi. Sarıoğlu, şöyle dedi:

"Aylardır, yıllardır emeklilerin sorunlarını yineliyoruz. Köyde yaşayan üretim yapmak isteyen; örneğin hayvancılık seracılık, meyvecilik, sebzecilik yapmak isteyen insanlar köye gidince elektrik, su konusunda sağlıklı üretim yapamıyor. Emeklilerin çoğunluğunun açlık sınırının altında maaş alıyor. TOKİ emekliler sukutu hayale uğradı. Hiçbir siyasi parti yetkilisinin köylere gelerek yerinde sorunları tespit etmediğini görüyoruz. Tüm siyasi partilerin kendi aralarında siyasi çekişme yapıyor. Dünya milletler arasında güçlü olmamız için birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğini buradan sesleniyorum. Karşılığı olmayan halkı tanımayan, insanlar başarılı olamayacak. Geniş halk kitleleri ve köylü hizmet bekliyor. Aksi takdirde zamanı geldiğinde bu millet kararını verecektir. Yaşlı bir amcanız olarak herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Ben aylardır yıllardır sesleniyorum. Bir emeklinin intibak yasası çıksın. Sağlıkta katkı payları kesilmesin. Şu ana kadar Zonguldak'ta Çınartepe daireler yapılıyor. Hak sahiplerine verilecek öbür yapılanları ne olacak? Noterde kura çekildi. Emekliler geliyor bize soruyor. Yani ben çaresiz kaldım. Köylerde üretim yapmak istiyor. Hayvancılık yapmak istiyor. Seracılık yapmak, istiyorum sebze öğretmek istiyorum. Zonguldak'tan sesleniyorum emeğin emekçinin başkentinden sesleniyorum geniş halk kitleleri hizmet bekliyor. Tabanda karşılığı olmayan insanları erkezlerin talimatı ile yörede insanları tanımadan köye gelmeden siyaset yapmak bir yere kadar gider." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA