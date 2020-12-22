Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi! Sarımsaklı pilav malzemeleri!

Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi! Sarımsaklı pilav malzemeleri!