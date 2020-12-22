Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi! Sarımsaklı pilav malzemeleri!
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Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi! Sarımsaklı pilav malzemeleri!

22.12.2020 20:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:29
Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi! Sarımsaklı pilav malzemeleri!

Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi! Sarımsaklı pilav malzemeleri!

Ömür Akkor'un kitabında bulabileceğiniz lezzetli Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi! Sarımsaklı pilav malzemeleri!

SARIMSAKLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 su bardağı pirinç

30-40 diş sarımsak

3 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kas¸ıgˆı sirke

Kaya tuzu

Şeker

Yapılışı;

Pirinçleri sıcak suya koyun.

Tavuk suyunu derin bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.

İçine soyduğunuz sarımsakları, sirkeyi, tuzu ve şekeri ilave edin.

Kaynamaya devam ederken tereyağını tavada kızdırın.

Yağı da tencerede kaynayan sirkeli tavuk suyuna ilave edin.

Son olarak süzüp yıkadığınız pirinçleri ekleyip çok kısık ateşte pişmeye bırakın.

15 dakika kadar pişirdiğiniz pilavı suyunu çekince ocaktan alıp 20 dakika demlenmeye bırakın.

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