Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı

Haberler.com - Haberler | Güncel

104 emekli amiralin bildirisiyle yeniden gündeme gelen tekkedeki sarıklı amiral olayıyla ilgili soruşturma genişletildi. Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın şoförü ve korumasının da ifadeleri ortaya çıktı. Amiralin korumaları da fotoğrafları tartışılan fotoğrafları doğruladı.

104 emekli amiralin bildirisinde Montrö Sözleşmesi dışındaki 2'inci unsur, tekkedeki amiral görüntüleriydi. "Soruşturma zaten başlatıldı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz de olumlu bakmayız, ama bu olay huzursuzluk yaratan bir bildirinin de bahanesi olamaz" sözleriyle tepki göstermişti.

Erdoğan'ın "münferit bir hadise olduğu açıktır" dediği olaya dair soruşturmanın genişlediği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın yanı sıra şoförü ve korumalarının da ifadesi alındı.

ŞOFÖRÜ: MAKAM ARACINDAKİ BAYRAĞI KALDIRDIK

Kurdoğlu cemaati mensubu olduğu iddia edilen Tuğamiral Sarı'nın sarıklı bir şekilde cemaat etkinliğine katılması ve fotoğraf ve görüntülerinin medyada yer alması soruşturmasında Sarı'nın şoförü ifade verdi. Şoför verdiği ifadede otomobildeki bayrağın kaldırıldığını, otomobilde asker olduğunun gizlenmeye çalışıldığını söyledi.

KORUMALAR FOTOĞRAFI DOĞRULADI

Amiralin korumaları da fotoğrafları doğruladı. Sarıklı olarak cemaat etkinliğine katılan Mehmet Sarı'nın 1991 yılında Deniz Harp Okulu'nuteğmen rütbesiyle tamamladığı belirtildi. Güvenlik kaynakları soruşturmada sona gelindiğini ve yakın zamanda tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nedir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nedir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni!
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Ajda Pekkan Semiramis Pekkan
Spor Diego Cenk Tosun Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:54:15. #1.16#
title