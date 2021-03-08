Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor

08.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:01
Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Sarıkeçili Yörüklerine mensup kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden habersiz keçi sağıp, ev işleri yaparak yaşamlarını sürdürüyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Sarıkeçili Yörüklerine mensup kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden habersiz keçi sağıp, ev işleri yaparak yaşamlarını sürdürüyor.

Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık ve Akdere beldelerinde sahile yakın yerlerde kış aylarında kurdukları çadırlarda yaşayan Sarıkeçili Yörüklerine mensup kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde normal yaşamlarını sürdürüyor. Böyle günleri bilmediğini belirten Yörük kadını Kezban Yağal (30), "Biz öyle günleri bilmeyiz. Her gün bizim için aynıdır. Aynı işleri yaparsınız, aynı hayvanları otatırsınız zaman öyle akar gider" dedi.

'SABAH 5'TE KALKAR İŞİMİZE BAKARIZ'Okuma yazma bilmediğini söyleyen Yağal, "Günümüz hayvanlarla ilgilenerek, ev işlerini yaparak geçiyor. Özel bir şeyimiz yok, sürekli evin işleriyle uğraşıyoruz. Tabi ki göç zor bir şey ama bizim mesleğimiz o, yapmak zorundayız. Zor bir yaşam sürüyoruz aslında. Bir günümüz nasıl geçer derseniz, sabah saat 05.00 gibi kalkarız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra oğlaklarımızı yemleriz. Birimiz davara gider, birimiz evde kalırız. Evde kalanımız, oğlaklarla, yemiyle, suyuyla ilgilenir. Sonra evde çocuklarla ilgileniriz, çamaşır, bulaşık gibi işlerle hayatımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.'ŞEHİR HAYATI BİZE GÖRE DEĞİL'Yörük yaşantısından dolayı mutlu olduğunu belirten Yağal, "Başka bir hayatım olsun istemem aslında. Bizim için bu iyi bir şey. Şehir hayatı istemem. Şehir hayatında yaşayanlardan bizimki daha kolay aslında. İyi ve temiz bir yaşam olarak düşünüyorum ben. Başka bir işe giremeyiz, başka bir iş yapamayız" dedi.GELİNLİK GİYEMEMEK İÇİNDE UHDE KALMIŞ

Evli ve 2 çocuk annesi olan Kezban Yağal, erken yaşta anne olduğunu, eşi Ramazan'a kaçarak evlendiğini ve gelinlik giyip düğün yapılmadığını söyledi. Gelinlik giyemediğinden dolayı içinde uhde kaldığını, fakat çok da sorun etmediğini belirten Yağal, en çok da okuma yazma bilmediğine üzüldüğünü dile getirdi.


Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor
Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart'tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:10:44. #1.15#
title