Sarıkamış Yeni Belediye Başkanı Harun Hayali Mazbatasını Aldı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Harun Hayali, mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali gazetecilere yaptığı açıklamada tüm şehrin belediye başkanı olduğunu söyledi. Hayali, "Öncelikle Allah'a hamd ediyorum bu kutlu şehre bu kutlu görevi bize nasip ettiği için. İkincisi şehrimizin her bir ferdine gerek bize oy versin veya vermesin bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Bu dakikadan itibaren biz Sarıkamış Belediye Başkanı olduk. Ayrıca Belediye Başkanımız Göksal Toksoy beye de bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendine çok teşekkür ederim." dedi.

Kurban kesilerek dualar edilmesinin ardından Sarıkamış Belediyesi hizmet binasına giren MHP Belediye Başkan adayı Harun Hayali, Belediye Başkanlık görevini Göksal Toksoy'dan devir aldı. Devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Göksal Toksoy, "Hemşerilerimize çok teşekkür ederim. 5 yıl boyunca yaptığımız hizmetleri tüm vatandaşlarımız biliyor vatandaşlarımız bunu uygun görmüştür. Harun Hayali beye de görevinde başarılar dilerim."dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin göreve başlama törenine, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, Belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - KARS

Kaynak: İHA