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Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu 3 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı Kars'ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

3 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı

KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydan gelen ve 2 kamyon ve 1 binek araç çarpıştı. Sarıkamış Bozat köyü mevkiinde meydana gelen kaza jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri daha sonra araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarda sıkışan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıkamış'ta meydana gelen zincirleme kazada 3 yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazası ile ilgili jandarmanın tahkikat başlattığı öğrenildi.

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Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta zincirleme kaza...Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

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İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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