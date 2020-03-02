: Sarıkamış'ta öğrencilere "trafik güvenliği" eğitimi verildi - KARS

02.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:45

Okulda öğrencilere eğitim verilmesinden görüntüler

Öğrencilerden detay görüntüler

Öğrencilere eğitim veren otomobil pilotu Efe Eryalaz'ın açıklaması

Okul müdürü ve öğrencilerin kısa konuşmaları

Kul dışında toplu görüntü KARS - Sarıkamış ilçesinde Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu (TOSFED) bünyesinde kurulan Kadınlar Kurulu (TOSK) tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik "Velinin Karnesi Nasıl" sosyal sorumluluk projesi kapsamında trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

İlçe merkezindeki 29 Eylül İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere, trafik güvenliği, yayaların uyması gereken kurallar ve otomobil sporları ile ilgili temel bilgiler, projeksiyon eşliğinde animasyon gösterimi ile anlatıldı.

Öğrencilere eğitim veren otomobil pilotu Efe Eryalaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını ve TOSFED bünyesinde kurulan Kadınlar Kurulu adına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Projenin başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Eryalaz, "Sarıkamış'ta öğrencilerimize trafikte yaya olarak, sürücü ve aynı zamanda yolcu olarak öğrenmeleri gereken güvenlik kuralları ve trafik işaretlerini öğretmek için buradayız. Sunumumuz yaptık, çok güzel geçti." dedi.

Okul Müdürü Harun Yılmaz ise okul olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka yer aldıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz için bilgilendirici çok güzel bir etkinlik oldu. Okul olarak her dönem bu tür etkinliklerimiz olmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Emin Koç de trafikte, yaya ve sürücülerin uyması gereken kuralları, trafik levhalarını, animasyon gösterimiyle öğrendiklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilere katılım belgesi ile kartondan kask dağıtıldı.

Kaynak: AA

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