Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu
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Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu Boz ayısının keçilere saldırması kamerada Sarıkamış'ta herkesin gözleri önünde yavru boz ayı keçilere saldırdı.

Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu

Boz ayısının keçilere saldırması kamerada

KARS - Sarıkamış'ta herkesin gözleri önünde yavru boz ayı keçilere saldırdı. Ayının keçilere saldırı anı cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle'de parkta otlayan keçilere boz ayı saldırdı. Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı mahallede panik havası yarattı. Mahalle sakinleri paniklerken, keçilerden birisinin inadının tutması saldırının seyrini değiştirdi.

"Ayı saldırdı, keçi boynuzlarıyla karşılık verdi"

Sarıkamış'ta parkta ayının saldırdığı keçiler bir köşeye sıkışırken, ayının kovaladığı başka bir keçi ise ayının saldırısını boynuzla engelledi. İnadı tutan keçi yavru ayıyı her hamlesinde hüsrana uğrattı. Vatandaşların da sürekli bağırarak ayıyı korkutması, keçinin hayatta kalmasını sağladı. Koşarak vatandaşların yanına gelen keçi, park dışına çıkarıldı.

Sarıkamış'ta ayının keçilere saldırısı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde; "Ayının keçiyi kovalaması, keçinin önce kaçması, daha sonra boynuzuyla ayıya karşı koyması" yer alıyor.

Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu
Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu
Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu
Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu
Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu
Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu
Sarıkamış'ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım

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