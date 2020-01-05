Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü başladı
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Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik anısına yapılan saygı yürüyüşü başladı.

05.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:32

'ın ilçesinde donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik anısına yapılan saygı yürüyüşü başladı.

105 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüş ile anılıyor.

Yürüyüşe Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin birçok kentinden Sarıkamış'a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katılıyor.

(Işık Çapanoğlu - Sefa Tetik – Alper Yıldırım – Serkan Erkoç/İHA)

Kaynak: İHA

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: Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü başladı
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