Sarıgül, hiçbir şey anlatmayan videolarına bir yenisini daha ekledi
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Sarıgül, hiçbir şey anlatmayan videolarına bir yenisini daha ekledi

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Sosyal medyada hiçbir şey anlatmayan videoları ile gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez paylaştığı videoda sadece "ya, ya, ya" dedi. Sosyal medyada günün konusu olan videoyu yorumlayanlar, "Sarıgül ne anlatmaya çalışıyor?" diye sordu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videolarla gündem olmaya devam ediyor. 4 ay önce araç ile seyahat ettiği sırada düşünceli olduğu bir videosunu paylaşan Sarıgül, bu kez paylaştığı videoda yine araçla seyahat ettiği sıra bir elini camdan çıkarıp içeriye doğru getiriyor ve diğer eliyle birleştiriyor. Ellerini birleştirdikten sonra, "Ya, ya, ya" diyen Sarıgül'ün nasıl bir mesaj verdiği ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Sarıgül, hiçbir şey anlatmayan videolarına bir yenisini daha ekledi
Bilal Çığrım
Haberler.com
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