Sarıgül, hiçbir şey anlatmayan videolarına bir yenisini daha ekledi

Sosyal medyada hiçbir şey anlatmayan videoları ile gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez paylaştığı videoda sadece "ya, ya, ya" dedi. Sosyal medyada günün konusu olan videoyu yorumlayanlar, "Sarıgül ne anlatmaya çalışıyor?" diye sordu