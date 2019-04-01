Sarıgöl Yeniden Necati Selçuk Dedi

Sarıgöl'de yapılan 31 mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk kesin olmayan sonuçlara göre seçimden zaferden çıktı.

Sarıgöl'de 107 sandıkta 28 bin 447 seçmen sandık başına gitti. Katılımın yüksek olduğu seçimler sonunda Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk kesin olmayan sonuçlara göre 13 bin 330 oy alarak tekrar Sarıgöl Belediye Başkanı seçildi.

Sarıgöl Belediyesi önünde bir araya gelen AK Parti'li ve MHP'liler coşku içerisinde kazanılan seçim zaferini kutladı. Belediye önünde havai fişeklerin atılmasından sonra bir konuşma yapan Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "Birlikte Cumhur İttifakı olarak kazandık. Hepinize teşekkür ederim." dedi. Kutlama töreninde bir konuşma yapan Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ise, "Sarıgöl'e daha güzel hizmetler gelecek. Sarıgöl, Manisa ve Ankara el ele oldu. Bu nimettir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sevincimizi taşkınlık yapmadan kutlayalım." diye konuştu.

"Bizler hizmet verdik, onlar çamur attılar"

Yeniden Belediye Başkanı seçilen Necati Selçuk ise konuşmasında şunları söyledi: "Sizleri tüm kalbimle kutlarım. Soğuk demeden, çamur demeden her gittiği mitinglerde beni yalnız bırakmadınız. Desteklerinizi boşa çıkarmadınız. Çalışmalarımız çamur attılar, ama Allah büyüktür diye sabrettim. 31 Mart'ta gereken cevabı verdiniz. Hep birlikte bu günlere geldik. Seçim boyunca bizleri yalnız bırakmayan AK Parti'li kardeşlerime de çok teşekkür ederim. Bizlere oy veren vatandaşlarımı da kutlarım. Hizmetler için daha çok çalışacağım. Sarıgöl, Manisa ve Ankara el ele olunca hizmetler 35 mahallemize gelecek."

Başkan Selçuk'un konuşmasının ardından Sarıgöl Belediyesi önünden başlayan araç konvoyuyla AK Parti İlçe Lokaline ulaşan vatandaşlar kutlamalara burada devam etti. - MANİSA

Kaynak: İHA