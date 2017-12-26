Sarıgöl'de Ev Yangını

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde Halil Kabak'a (53) ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanları farkeden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



Dumandan etkilenen Hatice Kabak, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.