ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
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ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı

Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde atıl durumdaki hamam, belediye tarafından restore edildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde atıl durumdaki hamam, belediye tarafından restore edildi.

İlçede 1974'te belediyenin inşa ettirdiği, kalorifer sistemiyle ısıtılarak hizmet veren ve son yıllarda faaliyet göstermemesi nedeniyle yıpranan hamam, iç ve dış onarımı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamamın yaklaşık 30 kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Bu yapıyı yıkmak yerine tekrar kullanılabilir hale getirdiklerini belirten Çam, iç dizaynı mermerden oluşan hamamın dış cephesini kaya taşlarıyla örerek eski görünümüne yakın bir şekilde yenilediklerini anlattı.

Hamamın mevsimlik tarım işçilerine ve bölgedeki yabancı uyruklu çalışanlara da hizmet vereceğini dile getiren Çam, "Tarım işçilerimiz kendilerini evinde gibi hissetmeli. Temizlik hususu bu tarz çalışma alanlarında çok önemli. Onlara bir hizmetimiz olsun diye düşündük. Bütün malzemeleri tamamlandı. Havluları, sabunları, terlikleri hazır. Çok şık bir göbek taşı yaptık. Peyzaj işlemleri de tamamlandı." diye konuştu.

Çam, kabul aşaması için bir test yapacaklarını ve ardından hamamı kullanıma açacaklarını sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı
ESKİŞEHİR - Sarıcakaya'daki 47 yıllık hamamın restorasyonu tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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