Sarı Yeleklilere Notre Dame Çevresinde Gösteri Yasağı

– Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yeleklilerin yarın, yani 23'üncü haftada yapacakları gösterilerde Notre Dame ve çevresine girmelerini yasakladı.

Fransa'da artan yakıt fiyatlarına ve vergilere tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler gösterileri 23'üncü haftasına girmek üzere. Daha önce Cumhurbaşkanı Macron'un ve İçişleri Bakanlığı'nın eylemlerde artan şiddet olaylarına karşı aldıkları önlemler sertleşmeye başlamıştı.

Yerel medya, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'ın yarın yapılacak olan gösterilerde, daha önce yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmaması adına Notre Dame çevresine göstericilerin girmesini yasakladığını duyurdu. Yasaklanmanın sebebinin ise, Notre Dame yangınının ardından alınan 'güvenlik önlemleri' olduğu belirtildi. Yasaklamanın, Notre Dame ve çevresinde tüm gün geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA