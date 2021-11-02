KIRKLARELİ (Habermetre) - Sarı Saltuk Kültür Evi Protokolü imzalandı…

Babaeski Sarı Saltuk Türbesi Kültür Evinin İnşa edilmesi ve kullanımı konusunda Kırklareli İl Özel İdaresi ve Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı arasında ortak hizmet projesi yürütülmesine dair protokol Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hasan SEZGİN' in katılımıyla 01 Kasım 2021 Pazartesi günü Valilik makamında imzalandı.

Vali BİLGİN imzalan protokol sonrası yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU' nun talimatları ile cem evlerinin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentte bir takım çalışmalar yaptıklarını belirtti. Vali BİLGİN, bu gün imzalanan protokol ile Balkanlar'ın Türkleştirilmesinde, İslamiyet'in Balkanlar'a yayılmasında çok önemli hizmetleri geçmiş ve Anadolu erenlerinden birisi olan Sarı Saltuk'un Babaeski ilçesindeki mezarının bulunduğu alanın türbe ve cem evi yapılması için Cem Vakfı'na verildiğini söyledi.

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