Sargassum yosun nedir?
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Sargassum yosun nedir?

Sargassum yosun nedir?
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Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabusunun ardından İzmir'in Dikili İlçesi kıyılarında da "Sargassum" türü yosunlar görülmeye başladı. Peki, Sargassum yosun nedir?

İzmir'in Dikili İlçesi kıyılarında da "Sargassum" (kahverengi alg) türü yosunlar görülmeye başladı. Suda tehlikesiz olan, kıyıda ise çok ciddi cilt sorunlarına yol açan bu yosunun hidrojen sülfür saldığını ve çürük yumurta gibi koktuğunu söyleyen Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin; Kuzey Ege'nin yanı sıra özellikle Akdeniz kıyılarında, Kaş, Kalkan, İskenderun ve Gökova civarında sık görüldüğünü aktardı.

SARGASSUM YOSUN NEDİR?

Kıyıya vuran yosunlar hava ile temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler."

Sargassum yosun nedir?

Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

"Deniz kıyılarımızdaki 'Musilaj' istilasına ek olarak, acilen gerekli tedbirler alınmazsa Dikili sahillerindeki gibi yoğun olarak yeni yeni görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda Sargassum popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor."

MEKSİKA'DA KIRMIZI ALARM VERİLMİŞ

2019 Yılında Meksika'da büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, şöyle konuştu:

"2019 yılında Meksika'nın Karayip Denizi kıyılarındaki dünyaca ünlü plajları, çamur rengi yosunların istilasına uğradı. 621 mil kıyı etkilendi. Uzmanlar küresel iklim değişimi nedeniyle deniz suyunun ısınması ve deniz akıntılarının yön değiştirmesinin etkili olduğunu ifade etmişlerdi. Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu.

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