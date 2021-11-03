Sarayköy'de bir kişi, yolda bulduğu 575 lirayı sahibine ulaştırdı - Haberler
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Sarayköy'de bir kişi, yolda bulduğu 575 lirayı sahibine ulaştırdı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Sarayköy'de bir kişi, yolda bulduğu 575 lirayı sahibine ulaştırdı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi, yolda bir zarf içinde bulduğu 575 liranın sahibine teslim edilmesini sağladı.

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi, yolda bir zarf içinde bulduğu 575 liranın sahibine teslim edilmesini sağladı.

Turan Mahallesi Duatepe Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İsmet Kurt, üzerinde "ev kirası" yazılı zarf buldu.

İçinde 575 lira olan zarfı Sarayköy Belediyesi Zabıta Amirliğine getiren Kurt, sahibinin bulunmasını istedi.

Zabıta ekibi, anons yaptı. Paranın sahibi olduğu öğrenilen Suriyeli Nahla Caled, zabıta amirliğine gelerek parasını teslim aldı. Caled, yetkililere ve parayı bulan Kurt'a teşekkür etti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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