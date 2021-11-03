Sarayköy'de bir kişi, yolda bulduğu 575 lirayı sahibine ulaştırdı

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi, yolda bir zarf içinde bulduğu 575 liranın sahibine teslim edilmesini sağladı.

Turan Mahallesi Duatepe Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İsmet Kurt, üzerinde "ev kirası" yazılı zarf buldu.

İçinde 575 lira olan zarfı Sarayköy Belediyesi Zabıta Amirliğine getiren Kurt, sahibinin bulunmasını istedi.

Zabıta ekibi, anons yaptı. Paranın sahibi olduğu öğrenilen Suriyeli Nahla Caled, zabıta amirliğine gelerek parasını teslim aldı. Caled, yetkililere ve parayı bulan Kurt'a teşekkür etti.

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