Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Suriyeli çocuklara bayram hediyesi
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Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Suriyeli çocuklara bayram hediyesi

Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Suriyeli çocuklara bayram hediyesi
Anadolu Ajansı / İsmet Öçal - Haberler | Güncel

Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ile organize ettiği "El Ele Türkmen Yurduna Sevgi Bağı" projesi kapsamında Suriye'nin Marea kasabasında 500 çocuğa bayram hediyesi dağıttı.

Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ile organize ettiği "El Ele Türkmen Yurduna Sevgi Bağı" projesi kapsamında Suriye'nin Marea kasabasında 500 çocuğa bayram hediyesi dağıttı.

Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, AA muhabirine, başlattıkları "El Ele Türkmen Yurduna Sevgi Bağı" projesi kapsamında, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle zor günler geçiren insanların, Kurban Bayramı öncesi yanında olmak, onları bir nebze olsun mutlu etmek istediklerini söyledi.

Marea kasabasında 500 çocuğa oyuncak, ayakkabı, kıyafet, yiyecek, dezenfektan, maske ve bayram harçlığı verdiklerini aktaran Dinçsoy, "En önemlisi de Türkiye'den kucak dolusu sevgi götürerek onların yanında olmak onların acılarını paylaşmak olmuştur. Yardımların yapılmasını katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Dinçsoy, dernek olarak bu tür yardımları, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Suriyeli çocuklara bayram hediyesi
Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Suriyeli çocuklara bayram hediyesi
Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Suriyeli çocuklara bayram hediyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Öçal

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