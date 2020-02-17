Saraykent Belediyesi yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

17.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:02

Saraykent Belediyesi tarafından yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, son günlerde yoğun kar yağışı dolayısıyla doğanın karla kaplandığını, yabani ve sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Öçal, belediye olarak kuşlar için ilçe yakınlarında belirli noktalara buğday, sokak hayvanları için de mama, ekmek ve yemek artıkları bıraktıklarını ifade etti.

Kaynak: AA