Saraybosna Film Festivali'nin onur konuğu dünyaca ünlü şarkıcı Bono Vox oldu

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Bono Vox, Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) onur konuğu oldu.

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Bono Vox, Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) onur konuğu oldu.

Festival kapsamında verilen "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünün bu yılki sahibi Alman yönetmen Wim Wenders ile birlikte, başkent Saraybosna'da bulunan Ulusal Tiyatro binası önündeki kırmızı halıda boy gösteren Vox, Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Alman yönetmen ile dünyaca ünlü rock grubu U2'nun solisti olarak tanınan Vox, kırmızı halıda basın mensuplarıyla sohbet edip hayranlarına imza dağıttı.

Vox, burada yaptığı açıklamada, U2'nun 23 Eylül 1997'de Saraybosna'da konser verdiğini anımsatarak, "O konser benim için iki cümleye sığdırabileceklerimden çok daha fazlası." diye konuştu.

SFF'in en iyi festival olduğunu söyleyen Vox, "Tekrar burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geçen yıl da gelmeye çalıştım ama malum nedenlerden ötürü gelemedim." dedi.

Wenders ise 2000'de çektiği ve Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" kazanmış "The Million Dollar Otel" filminin, bugün SFF kapsamında özel gösterimi yapılacak restorasyonlu halinin ilk halinden daha güzel olduğunu ifade etti.

Bu yılki festivalde 47 film yarışıyor

Bu yıl 27'nci kez sinemaseverlere kapılarını açan SFF'de, "Saraybosna'nın Kalbi" isimli festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 film yarışıyor.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken, 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Belgesel film" kategorisinde Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" filminin yer aldığı festivalin jüri başkanlığını ise "Quo Vadis, Aida"nın başrol oyuncusu Jasna Djuricic üstleniyor.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac