Saraybosna'da "Kovid-19 Sanat Sergisi" açıldı
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Saraybosna'da "Kovid-19 Sanat Sergisi" açıldı

12.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:18
Saraybosna'da

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini, yayılmasını ve virüsten korunma yollarını konu alan sanat sergisi açıldı.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini, yayılmasını ve virüsten korunma yollarını konu alan sanat sergisi açıldı.

Saraybosna Kış Festivali kapsamında düzenlenen ve ünlü ressam Kemal Hromic'e ait 40 eserin yer aldığı sergiye Saraybosnalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan ressam Hromic, sergide yer alan eserlerin Kovid-19 salgınına ilişkin farklı konuları ve aynı zamanda bu virüsten korunma yollarını farklı bir açıdan ele aldığını söyledi.

Saraybosna YEE'yi temsilen konuşan Ersin Akbulut da Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği bu dönemde, kurum olarak Bosna Hersek makamlarının aldığı tedbirlere azami derecede uyarak sanatseverlerle buluşmaya devam ettiklerini belirtti.

Dijital teknoloji ile üretilmiş 40 resmin yer aldığı Kovid-19 Sanat Sergisi 22 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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