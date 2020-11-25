SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlandı

25.11.2020 18:28 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:37

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan Devlet Günü dolayısıyla birçok şehirde törenler düzenlendi.

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan Devlet Günü dolayısıyla birçok şehirde törenler düzenlendi.

Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'daki Sönmeyen Ateş Anıtı'nda yapılan törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in 77 yıl önce bugün çok etnikli karakterini kanıtladığını vurgulayarak bugün de Bosna Hersek'te halkların eşitliği için mücadele etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Komsic ise ülkedeki Sırp kesimi kastederek bugün hala Devlet Günü'nü inkar edenler olduğuna dikkati çekerek "O gün insanların eşitliği vurgulandı. Bu, bugün de evrensel değerler arasındadır. Benden sonraki nesillerin 25 Kasım'ı bir arada kutlamasını diliyorum." dedi.

Devlet Günü kapsamında, başkentteki Hum Dağı'nda da sembolik olarak Bosna Hersek bayrağı göndere çekilirken Kovaçi Şehitliği'nde de tören yapıldı.

Bu arada, ülkenin büyük bölümünde törenlerle kutlanan 25 Kasım Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde ise milli bayram olarak kabul edilmiyor.

25 Kasım 1943'te ne oldu?

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad şehrinde 25 Kasım 1943 tarihinde düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan beri kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda, Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki altı cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda ayrıca, Bosna Hersek'in Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı; hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

İlgili Haberler

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlanıyor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlanıyor
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Öykü Karayel Serdar Ortaç Funda Eryiğit Demet Özdemir
Spor Falcao Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Devlet Günü törenlerle kutlandı - Saraybosna
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 18:49:16. #1.14#
title