SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar 100 yaşında - Haberler
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar 100 yaşında

AA / Elman Omic - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Havai fişek gösterisi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havai fişek gösterisi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor. Mavi-beyazlı taraftarlar takımlarının 100'üncü yıl dönümünde başkent Saraybosna'da havai fişek gösterisi düzenleyerek görsel bir şölen oluşturdu.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar 100 yaşında

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar 100 yaşında

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar 100 yaşında

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar 100 yaşında
AA / Elman Omic - Son Dakika Haberleri
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