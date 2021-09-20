SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar 100 yaşında
AA / Elman Omic - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Havai fişek gösterisi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Havai fişek gösterisi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor. Mavi-beyazlı taraftarlar takımlarının 100'üncü yıl dönümünde başkent Saraybosna'da havai fişek gösterisi düzenleyerek görsel bir şölen oluşturdu.