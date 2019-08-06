Saraya resmi törenle metres alan Kralın annesi: Oğlum biraz zamparadır

06.08.2019 14:05

Tayland Kralı Maha Vajiralangkorn, geçen Pazar günü dördüncü evliliğinin 3. ayında eşi Kraliçe Suthida'ın da hazır bulunduğu bir törenle 67. yaş günü kutlamasında eski bir hemşireyi resmi metresi olarak ilan etti. Daha önce 3 kere evlenen Tayland'ın eksantrik Kralı Maha Vajiralangkorn'ın önceki metresinden de 4 oğlu bir kızı vardı.

Kral, uzun süre sevgilisi olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi önünde sürünerek yatar vaziyette dini bir törenle yüzüne su atıp kutsadı ve resmen metresi olduğunu ilan etti.

Kral Vajiralongkorn ve resmi metresi Wongvajirapakdi imza töreninde

RESMİ METRES ATAMA TÖRENİNDE KARISI HAZIR BULUNDU

Kral Vajiralongkorn, televizyondan canlı yayınlanan resmi metres atama töreninde, metresinin yüzünü kutsal suyla yıkarken yeni karısı Kraliçe Suthida hiçbir tepki göstermedi. Kral Vajiralongkorn dördüncü karısı eski hostes Suthida Tidjai'yı da 2014 yılında özel koruma komutan yardımcısı yapmış 2016 yılında da tüm general rütbesi vermişti.

Kral, resmi metres atama törenini, dördüncü evliliğinin üzerinden üç ay sonra gerçekleştirdi.

Kral Vajiralongkorn ve 3. eşi Kraliçe Suthida

KRALIN ANNESİ: OĞLUM BİRAZ ZAMPARADIR

Daha önce 3 kere evlenen Tayland Kralı Vajiralongkorn'ın evlilikleri kadınlara olan düşkünlüğü sebebiyle bitmişti. Anne Kraliçe Sirikit'in oğlunu 'zampara' olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Sirikit, 1982'de ABD'ye yaptığı bir ziyarette, "Oğlum veliaht prens biraz Don Juan'dır. İyi bir öğrencidir, iyi bir çocuktur fakat kadınlar onu ilginç buluyor, o kadınları daha ilginç buluyor. Oğlum biraz zamparadır" dedi.

GEÇMİŞTE DE KARISI VE METRESİYLE BİRLİKTE YAŞAMIŞTI

Kral Vajiralongkorn ilk evliliğini 1977'de kuzeni Princess Soamsawali Kitiyakara ile yaptı. Bu evliliklerinden kızları Bajrakitiyabha doğdu. O zaman veliaht Pres olan Vajiralongkorn'un metresi Yuvadhida Polpraserth'den 4 oğlu ve bir kızı vardı. Prenses Soamsawali Kitiyakara, metresine rağmen prensten ayrılmak istemediği için hepsi birlikte yaşadı.

Kaynak: İHA