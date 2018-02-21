Saray Yemekleri Yarıştı

Beylikdüzü'nde kadınlar, Işık Demeti Kadın Aile ve Kültür Derneğinin düzenlediği Osmanlı mutfağı ve yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi. Etkinliğe Osmanlı hanedanı mensuplarından Harun Osmanoğlu ve eşi Farizet Osmanoğlu ile kızı Nurhan Sultan da şeref konuğu olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, mehter konseriyle devam etti. 23 kadının katıldığı yarışmada Osmanlı pilavı, mutancana, kadayıf dolması, Kahramanmaraş usulü içli köfte, Boşnak böreği, hünkar beğendi, luluk ekşilisi, kestaneli pilav, aşma yahnisi, sürün yemeği jürinin beğenisine sunulan 100'ün üzerinde yemek arasında yer aldı. Ayşegül Demirbağ zerde, Nevin Yanılmaz börek, Rumeysa Yükler kestaneli pilav, Emine Gül içli köfte, Ferhan Güngör Boşnak böreği ile ödüle layık görüldü.

Sultan Abdülhamid Han ile ilgili şiirlerin seslendirildiği etkinlikte, beş yıl önce hayatını kaybeden İhlas Holding kurucusu merhum Enver Ören de dualarla yad edildi. Şehzade Harun Osmanoğlu, Enver Ören'i çok sevdiğini belirterek, bir hatırasını anlattı. Osmanoğlu, "Onun ismini anınca aklıma hep güzellikler geliyor. 1980'de tanıştım kendisiyle. Vefat gününe kadar beraberdik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Işık Demeti Kadın Aile Kültür Derneği Müdürü Hacer Uçar da, "Kadınlarımızın hayata katılması için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan biri de yemek yarışmamız. Senede iki defa kermes düzenliyoruz. Bu, dördüncü yemek şenliğimiz. Bu sefer Osmanlı yemekleri yarıştı. Renkli bir gün oldu. Destekleyenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL