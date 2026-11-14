Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alev aldı! Araçta sıkışan sürücü yanarak öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu.

CANSIZ BEDENİ AFAD ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı