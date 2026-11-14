Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alev aldı! Araçta sıkışan sürücü yanarak öldü

Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alev aldı! Araçta sıkışan sürücü yanarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Malatya karayolunda 38 yaşındaki İdris T.'nin kullandığı akaryakıt tankeri, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilerek alev aldı. Araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından sürücünün cansız bedeni AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.
Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu.
CANSIZ BEDENİ AFAD ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.