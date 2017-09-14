Saray İlçesi İnşaat Alanına Döndü

VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar nedeniyle ilçe adeta şantiye alanına döndü.



Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır'ın öncülüğünde ilçenin hemen her noktasında değişik çalışmalar yürütülüyor. Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, kayyum olarak atandığı günden beri ilçe genelinde yapmış olduğu çalışmalarla ilçeyi yeniden inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışmalar, kardeş belediye olarak bizlere yardım yapan Tuzla Belediyesi ile ortaklaşarak yapıyoruz. Bunun yanı sıra Saray Belediyesi olarak birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim şartlarının kısa olması nedeni çalışmalara hız vermiş durumdayız" dedi.



İlçe sakinleri ise, yıllardır taş üstüne taş bırakılmayan ilçede son bir kaç aydır her alan çalışma yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - VAN