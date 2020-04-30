Saray Belediyesinden yol yapım çalışması
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Saray Belediyesinden yol yapım çalışması

Saray Belediyesinden yol yapım çalışması
30.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:42

Van'ın Saray Belediyesi, ilkbahar mevsiminin başlamasıyla yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Van'ın Saray Belediyesi, ilkbahar mevsiminin başlamasıyla yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın talimatıyla ilçede tahrip olan yollar onarılıyor, yeni yollar yapılıyor.

Belediye ekipleri, ilk olarak ilçeye bağlı Turan ve Koçbaşı mahalleleri ile ilçe genelinde bozuk olan yollarda onarım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede geçen yıldan bu yana yapılan stabilize ve reglaj çalışmalarının bu yılda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Belediye başkan vekilimizin talimatıyla yol çalışmaları başlatılmıştır. Belediye olarak ilçeyi bir şantiyeye dönüştürerek bozuk olan yolların onarımı için çalışmalara başladık. Bu hizmeti halkımıza en iyi şekilde sunacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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