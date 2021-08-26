Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması soncu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması soncu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde meydana geldi. Arif Demiralp idaresindeki 02 FL 463 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Arif Demiralp yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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