Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

25.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:33
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Salihli- Ödemiş Yolu Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı otomobil, Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevkisinde şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Akay ile yanındaki akrabası Emine Akay, otomobilde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.  

Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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