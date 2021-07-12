Şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
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Şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Adıyaman yolunda Zeyni Aytekin yönetimindeki 23 EV 082 plakalı Tofaş marka otomobil Doğanşehir ilçesi Karanlıkdere köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte Bedirhan Demirtaşoğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili imceleme başlatıldı. - MALATYA

Şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
Şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
Şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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