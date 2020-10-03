Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi
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Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi

03.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:05

Hakkari-Van karayolu üzerinde hareket halindeyken kontrolden çıkıp şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre mesafe kala durabildi. TIR'ın içinden çıkmayı başaran şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

Hakkari-Van karayolunun Erziki mevkinde, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasına bağlı olarak sürücünün kontrolünden çıkan TIR, şarampole sürüklendi. İran'dan Hakkari'ye geldiği tespit edilen 33 B 2079 plakalı TIR, Zap Suyu'na 1 metre mesafe kala durabildi.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulmayı başarırken, sürücünün ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun kıyısında duran TIR, Ekipler tarafından vinçle yaklaşık 30 metrelik şarampolden çekilerek kurtarıldı. Operasyon uzun uğraşlar sonucunda başarılı bir şekilde sona erdi.

Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

Haber Yorumları (1)
SENER4EVER: Tir bisey olmamis ama resimlerde cekici rezaleti ön planda bilincsiz cekici cok piyasada
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