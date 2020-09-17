Şarampole devrilen traktör sürücüsü genç ağır yaralandı
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Şarampole devrilen traktör sürücüsü genç ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü Şahin Demir (16), ağır yaralandı.

Şarampole devrilen traktör sürücüsü genç ağır yaralandı
17.09.2020 21:22 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:27

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü Şahin Demir (16), ağır yaralandı. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Söğütdere Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden araziye giden Şahin Demir yönetimindeki 45 RA 9448 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Şahin Demir, ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şahin Demir, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüıü bildirildi. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hasan YİĞEN
Hasan YİĞEN
DHA Editörü
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